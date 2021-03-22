Ленинградская область ускорит расселение аварийного жилья

Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит дополнительные средства, чтобы закончить переселение жителей Ленинградской области из аварийных домов раньше.

Вопрос обсудили в понедельник на совещании с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, председателя набсовета госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина и генерального директора Фонда Константина Цицина.

Всего в регионе признаны аварийными 1503 многоквартирных дома. Все они будут расселены на год раньше плана — максимум в 2024 году.

«Программа продолжается и будет продолжена, пока, как сказал наш президент Владимир Путин, последний барак не будет снесен, — напомнил Степашин. — Решили ускоренно завершить переселение из аварийных домов. Бюджет позволяет переместить часть средств на эти цели: мы получили 50 млрд рублей и ждем новых поступлений. Деньги есть, будем работать вместе».

Для переселенцев покупают жилье на вторичном рынке, а также строят силами Ленинградского областного Агентства ипотечного жилищного кредитования. Теперь же акцент сделают на новостройки.

«91% квартир для переселения жителей из аварийных домов будем приобретать у застройщиков в построенных и строящихся домах. Это плюс для нас — программа выступает драйвером экономического роста для наших территорий, сырьевого комплекса, заводов», – подчеркнул Александр Дрозденко.

После совещания в Гатчине пройдет осмотр строительной площадки, где сейчас возводится жилой дом по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.