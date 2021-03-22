Путин: в России 4,3 млн человек получили оба компонента вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, 22 марта, что на сегодняшний момент 4,3 млн человек получили оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Трансляцию совещания по вопросам вакцинации против коронавируса ведет «Россия 24».

По словам главы государства, первую прививку получили уже 6,3 млн граждан.

Ранее российский лидер заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась, в том числе благодаря произведенным вакцинам.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 4 466 153 случая COVID-19. За весь период жертвами инфекции стал 95 391 человек, вылечились 4 077 185 пациентов.

18 марта Путин сообщал, что борьба с коронавирусом не закончена и призвал продолжать соблюдать меры предосторожности. Глава государства отметил, что касательно снятия ограничений по COVID-19, ситуация в РФ лучше, чем во многих других странах мира, включая Европу, где вводятся очень жесткие локдауны.