Кот помог спасти девочку, найденную у тела матери в Москве

Кот поспособствовал спасению ребенка, который был найден возле тела матери в одой из квартир в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Согласно представленным данным, незадолго до смерти женщина рассказала родственникам, что намерена поехать с годовалой дочерью на дачу, однако после этого несколько дней не выходила на связь. Близкие объясняли это плохой связью.

Спустя время мать погибшей решила приехать в квартиру дочери, но не смогла попасть внутрь. Тогда женщина, услышав мяукающего кота, которого дочь обычно брала на дачу, забеспокоилась и вызвала слесарей.

Специалисты посоветовали пенсионерке вызвать врачей из-за специфического запаха в квартире. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины, а истощенного ребенка доставили в больницу. Информация о состоянии здоровья ребенка не приводится.

Предполагается, что причиной смерти женщины стал сердечный приступ.

Ранее в Саратове обнаружили мертвыми женщину и ее четырехлетнюю дочь.