Болгарский суд оставил под стражей подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Военный суд Софии оставил под стражей одного из шести подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Речь идет о полковнике Петре Петрове, который занимает должность заместителя начальника Управления бюджета и расходов армии болгарского министерства обороны. По данным источников телеканала, при обысках в его офисе и дома были обнаружены документы НАТО с грифом «секретно».

Адвокат Петрова заявил, что решение суда необоснованно и будет обжаловано.

В настоящее время суд продолжает рассмотрение ходатайств следствия об аресте остальных подозреваемых, заседание длится более 14 часов.

Ранее сообщалось, что в Болгарии задержали шестерых военнослужащих, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности страны объявить российских дипломатов нежелательными персонами в стране на фоне дела о шпионаже. Российский сенатор Владимир Джабаров заверил, что Москва зеркально ответит Софии в случае высылки дипломатов.