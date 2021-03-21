Во всех школах и детсадах Кабардино-Балкарии проверят питание

Министерство просвещения Кабардино-Балкарии проверит питание в школах и детских садах республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Instagram.

«Для координации мер по контролю за качеством питания в образовательных учреждениях министерством создается оперативный штаб по организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений», — говорится в заявлении,

До этого родители школьников из гимназии № 34 в Нальчике пожаловались на некачественное мясо в столовой. Также с родителями встретится министр просвещения региона Анзор Езаов.

Ранее в Смоленской области завели уголовное дело после отравления 16 школьников. Шестеро детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести в Дорогобужскую ЦРБ, десять школьников находятся на амбулаторном лечении.