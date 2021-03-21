В Марселе полиция применила слезоточивый газ для разгона карнавала
Полиция в Марселе применила слезоточивый газ, чтобы разогнать нелегальный карнавал в центре города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что один человек задержан, он бросил в правоохранителей стеклянную бутылку.
В незаконном карнавале участие приняли больше шести тысяч человек. Почти никто из них не носил маски и не соблюдал дистанцию. Изначально люди собрались на площади Жана Жореса, после они перешли на улицу Канбьер, где начали жечь костры.
Во Франции коронавирусом заразились 4 277 786, скончались 92 119 человек.
До этого правительство Франции выступило против немедленной всеобщей вакцинации, потому что в приоритете вакцинация уязвимых слоев населения.
Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о введении карантина на территории 16 регионов страны на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Кроме того, страна возобновит вакцинацию населения AstraZeneca.