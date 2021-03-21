Два сотрудника представительства Пензы при кабмине задержаны по делу Белозерцева

Два сотрудника представительства правительства Пензенской области при кабинете министров России задержаны в рамках дела губернатора региона Ивана Белозерцева о взяточничестве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в пензенских правоохранительных органах.

По словам источника, в число фигурантов дела вошли заместителем директора московского представительства Пензенской области Федор Федотов и водитель представительства региона при кабмине России Геннадий Марков.

Ранее стало известно, что Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Иван Белозерцев находится на посту губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Чиновник состоит в партии «Единая Россия».