СМИ сообщили о негативных последствиях быстрого внедрения вакцин в США

Некоторые американские штаты столкнулись с негативными последствиями быстрого внедрения вакцин от коронавируса нового типа, сообщает Associated Press со ссылкой на экспертов.

Штаты, которые быстрее других расширяли программу вакцинации, в результате привили меньшую долю населения, чем штаты, внедрявшие вакцины постепенно, указано в сообщении. Эксперты объяснили подобную ситуацию хаосом, вызванным слишком большим спросом.

«Поставки вакцин оказались недостаточными или непредсказуемыми, веб-сайты падали, а телефонные линии были заблокированы», – указано в материале.

По словам врача-инфекциониста Ребекки Вуртц, инфраструктура штатов оказалась не готова к сложившейся ситуации, из-за чего ускоренное расширение программы вакцинации произвело «обратный эффект».

«Стремясь удовлетворить всех, губернаторы удовлетворили немногих и многих разочаровали», – отметила эксперт.

Ранее президент США Джо Байден сообщил об опережении своего плана по вакцинации населения страны от коронавируса нового типа.