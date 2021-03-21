В Москве водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе конфликта на дороге
Катерина Медведева
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Водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Конфликт произошел на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы между водителями ВАЗ 2115 и Ford Transit.
«В результате водитель Ford из травматического оружия выстрелил в оппонента, который доставлен в медучреждение», — рассказали в столичном главке МВД.
Там добавили, что стрелявший был доставлен в участок для дальнейшего разбирательства.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что открывший стрельбу — водитель машины скорой помощи.
Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку.
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