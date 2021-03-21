СК подтвердил задержание губернатора Пензенской области по делу о взятках

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве.

«На основании материалов оперативно-розыскной деятельности МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и других лиц», — говорится на сайте СК РФ.

Отмечается, что указанные лица подозреваются в преступлениях, совершенных по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки».

По данным следствия, Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки в виде денег и иных ценностей. Всего с января по сентябрь 2020 года губернатору через посредников передали 31 миллион рублей.

Взятки давались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов в медицинской сфере.

Всем задержанным в ближайшее время предъявят обвинение, следствие намерено просить суд об аресте подозреваемых.

Ранее сообщалось, что следственные действия в отношении Блозерцева и его соучастников начались вечером 20 марта в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий.

Иван Белозерцев занимает должность губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Состоит в партии «Единая Россия».