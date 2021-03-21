Назван возраст, после которого нельзя сидеть на диетах для похудения

Врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, после какого возраста нельзя худеть.

У врачей существует единое мнение, что худеть противопоказано людям пожилого и старческого возраста, отметил специалист. По его словам, изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров, что негативно сказывается на здоровье человека в возрасте.

Диетолог уточнил, что человеку нужно привести вес в норму до 60 лет. С возрастом снижаются энергетические потребности, а растянутому желудку не хватает небольших порций еды.

«Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать», — пояснил Конев в интервью радио Sputnik.

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