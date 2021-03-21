Глава BioNTech заявил о снятии локдауна в Европе и США к концу лета
Максимс Краюшкинс
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Генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин считает, что к концу лета во многих странах Европы и в США не нужно будет сохранять локдаун. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.
«Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не потребуется локдаун», — заявил Шахин.
При этом он добавил, что человечество сможет восстановить «контроль над ситуацией» еще как минимум через год.