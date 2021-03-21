Глава BioNTech заявил о снятии локдауна в Европе и США к концу лета

Генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин считает, что к концу лета во многих странах Европы и в США не нужно будет сохранять локдаун. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

«Во многих странах Европы и в США мы, вероятно, к концу лета будем в ситуации, когда больше не потребуется локдаун», — заявил Шахин.

При этом он добавил, что человечество сможет восстановить «контроль над ситуацией» еще как минимум через год.