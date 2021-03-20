В Берлине в демонстрации против COVID-мер приняли участие неонацисты

В Германии, в нескольких регионах, в субботу, 20 марта, проходят акции протеста против мер, действующих на время пандемии — в Берлине на такой акции замечены представители крайне-правых и неонацистских организаций, сообщает Reuters.

В протестах участвуют также представители движения Reichsbürger (Граждане Рейха). Им противостоит полиция, а также антифа-движение, участники которого вышли на контрдемонстрацию.

Ультраправые активисты открыто носят символику, которую использовали в нацисткой Германии, в том числе заметное на фотографии «Черное солнце». Антифа пришли на демонстрацию с плакатами и транспарантами, на которых написаны матерные и оскорбительные выражения.

Сотрудники берлинской полиции проводят задержание протестующих и разграничивают между собой неонацистов и антифа.

Также крупные протесты отмечены в Касселе, крупном городе федеральной земли Гессен. Там полиция также задерживает протестующих.

Ранее актриса разделась на кинопремии «Сезар» в качестве протеста против COVID-мер.