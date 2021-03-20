Турция отказалась соблюдать требования Стамбульской конвенции по правам женщин

Анкара вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, пишет официальная газета турецкого правительства Rеsmi Gazete.

«Действие конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики», — сообщается в опубликованном документе.

Отказ участвовать в конвенции прокомментировал вице-президент Турции Фуат Октай. Он заявил, что турецкое общество самостоятельно будет защищать права женщин в своей стране.

«Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях», — написал Октай в своем аккаунте в Twitter.

Стамбульская конвенция была принята и ратифицирована всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, среди которых Турция стала первой.

Ранее жительницы Киева потребовали ратификации Стамбульской конвенции.