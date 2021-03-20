Глава Еврокомиссии пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт вакцины от коронавируса из ЕС из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества. Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke.

«У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», — сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что в первом квартале 2021 года компания поставила в страны Евросоюза только 30% от согласованного количества препарата.

Кроме того, она посоветовала европейцам отказаться от поспешного планирования летних отпусков на фоне пандемии. По словам фон дер Ляйен, в мире распространяются более агрессивные виды коронавируса, а в некоторых странах ЕС началась третья волна пандемии.

Ранее ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов.

Позже Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность данного препарата.