В московском метро неизвестный в буденовке и мундире Красной армии гулял по путям

В Московском метрополитене был задержан мужчина в буденовке и мундире красноармейца, который гулял по рельсам. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Как передает РИА «Новости», инцидент случился на станции «Улица Старокачаловская». Мужчина с вещмешком за спиной, держа в руках смартфон, пытался найти выход. Судя по кадрам, он собирался уйти в перегонный тоннель.

Отмечается, что один из сотрудников полиции остановил его. Страж порядка спрыгнул на путь, задержал экстремала. При помощи своих коллег правоохранитель силой вытащил нарушителя на платформу.

О дальнейшей судьбе задержанного пока информации нет.