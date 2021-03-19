Нарколог посоветовал способ снизить вред от алкоголя

Нарколог Алексей Казанцев заявил, что для снижения вреда от употребления алкоголя его следует запивать неалкогольными напитками. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций», — говорится в сообщении.

При этом Казанцев предупредил, что не стоит запивать алкоголь сладкой газировкой, так как это только усилит опьянение.

Кроме того, подчеркнул он, воду можно добавлять в напиток в виде льда.

«Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы», — сказал Казанцев.

Казанцев подчеркнул, что самый надежный способ исключить вред от алкогольных напитков — полностью от них отказаться.