Нарколог посоветовал способ снизить вред от алкоголя
Максимс Краюшкинс
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Нарколог Алексей Казанцев заявил, что для снижения вреда от употребления алкоголя его следует запивать неалкогольными напитками. Об этом сообщает радио Sputnik.
«Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций», — говорится в сообщении.
При этом Казанцев предупредил, что не стоит запивать алкоголь сладкой газировкой, так как это только усилит опьянение.
Кроме того, подчеркнул он, воду можно добавлять в напиток в виде льда.
«Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы», — сказал Казанцев.
Казанцев подчеркнул, что самый надежный способ исключить вред от алкогольных напитков — полностью от них отказаться.
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