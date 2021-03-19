Желающих отдать детей в вузы россиян стало вдвое меньше

За последние десять лет доля родителей, которые планируют отдать своих детей в вузы, уменьшилась почти в два раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса Superjob.

Соответствующий опрос проводился в период с 22 января по 15 марта 2021 года, в нем участвовали 2 тысячи родителей выпускников школ из 357 населенных пунктов.

Россиянам задали вопрос, где продолжат обучение их дети после окончания школы. 21% респондентов признались, что это будет среднее профессиональное учебное заведение. В 2010 году такой ответ давали лишь 8% граждан

43% опрошенных отметили, что их ребенок пойдет после школы в вуз (80% в 2010 году). 2% респондентов вовсе ответили, что после школы их дети будут работать (столько же в 2010 году). У 26% граждан дети еще не определились, будут ли они продолжать обучение, а 8% затруднились ответить.

Ранее сообщалось, что детям силовиков могут предоставить льготы при поступлении в вузы.