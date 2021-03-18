Путин приехал на концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией

Президент России Владимир Путин приехал на праздничный концерт в Лужниках в Москве, который посвящен седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом пишет «Интерфакс».

Путин поднялся на сцену и обратился с речью к собравшимся.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что Путин посетит концерт в честь присоединения Крыма.

Ранее стало известно, что традиционные Дни Крыма пройдут в Москве с 18 по 21 марта. Первым праздничным мероприятием станет концерт в «Лужниках», во время которого все посетители должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. По информации на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, зрители займут не более 50% от общего числа мест на стадионе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.