СК начал проверку после гибели 40 краснокнижных пеликанов в Дагестане

Около 40 кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу, были обнаружены специалистами Каспийского природоохранного центра в устье канала Старый Бахтемир Кизлярского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы природоохранного центра и регионального управления СК РФ.

«Береговой патруль «Каспийского природоохранного центра» зафиксировал большое количество мертвых краснокнижных кудрявых пеликанов в устье канала Старый Бахтемир, в 10 км от поселка Красный Рыбак Кизлярского района», — отметил собеседник агентства.

На данный момент следственный комитет РФ по Республике Дагестан проводит доследственную проверку после массовой гибели птиц. По ее результатам будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе СК.

Ранее руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что в Аграханском заливе Дагестана и заливе «Муравейник» в пригороде Махачкалы массово погибли дикие птицы.