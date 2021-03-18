Хуснуллин прокомментировал ситуацию с водоснабжением Крыма и Севастополя

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидирован. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Еще 17 скважин пробурим на территории Севастополя, что, безусловно, даст определенный объем воды и позволяет нам надеяться, что мы пройдем курортный сезон без ограничений», — отметил он.

По информации вице-премьера, власти поставили цель в 2 раза увеличить объем подачи воды в Севастополь и Крым.

Глава Крыма Сергей Аксенов запустил 2 скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора. Благодаря этому водой будет обеспечено не менее 25 тыс. жителей Симферополя, так как скважины будут давать городу от 4 до 5 тыс. кубометров чистой воды в сутки.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что к лету может быть найдено решение проблемы водоснабжения полуострова, что позволит туристам беспрепятственно отдыхать.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.