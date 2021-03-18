Следователь по делу Сафронова повышен в звании и должности

Следователь Федеральной службы безопасности Александр Чабан, занимающийся делом обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, был повышен в звании и должности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката обвиняемого Ивана Павлова.

Правозащитник рассказал, что Чабан стал полковником и старшим следователем по особо важным делам, раньше он был подполковником и обычным следователем.

«Мы сегодня поздравили его с назначением», — поделился Павлов.

Мосгорсуд в четверг, 18 марта, признал законным решение суда первой инстанции о продлении ареста Ивану Сафронову.

Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Обвиняемый отказался от сделки со следствием.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.