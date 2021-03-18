Президент Грузии вакцинировалась препаратом AstraZeneca
Президент Грузии Саломе Зурабишвили привилась от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы государства.
Как сообщается, грузинский лидер прошла вакцинацию в день своего рождения.
«Если мы хотим выйти из того экономического положения, которое вызвано пандемией коронавируса, мы должны использовать эту возможность... желаю всем здоровья, уверена, что мы справимся и с этим вызовом», — сказала Зурабишвили после вакцинации.
15 марта в Грузии стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca.
По последним данным, в этой стране выявлено уже 276 436 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 269 384, скончались 3 674 человека.
Как сообщалось до этого, уже 24 страны приостановили использование вакцины AstraZeneca.
Ранее стало известно, что Грузия откроет границы для россиян с отрицательными результатами теста на коронавирус.