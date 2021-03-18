В Уфе подозреваемый в убийстве адвоката находится в тяжелом состоянии

Мужчина, подозреваемый в убийстве адвоката в центре Уфы, находится в тяжелом состоянии после попытки суицида. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Башкирии.

«Он в состоянии тяжелой степени тяжести, мужчине проведена операция», — ответил собеседник агентства.

В какой конкретно больнице находится подозреваемый в убийстве, источник из Минздрава региона не уточнил.

Как сообщило агентство, по сообщению Кировского районного суда Уфы, в котором должны принять меру пресечения подозреваемому, решение по делу заочно приниматься не будет.

В правоохранительных органах Башкирии агентству рассказали, что убитый адвокат Елисеев представлял в арбитражном суде интересы банка, взыскивающего с предприятия подозреваемого около 200 миллионов рублей за долг по кредиту.

Накануне Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего Станислава Яшина по подозрению в убийстве 33-летнего юриста Александра Елисеева. По версии следствия, происшествие произошло в центре Уфы, около арбитражного суда Башкирии, во время конфликта между убитым и подозреваемым.