Жительница Красноярска убила друга и спрятала его тело в холодильник

В Красноярске задержали местную жительницу по подозрению в убийстве и расчленении тела своего сожителя. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Согласно информации ведомства, трагедия произошла в ночь с 7 на 8 марта. 39-летняя подозреваемая употребляла алкогольные напитки со своим 27-летним другом. Между ними произошла ссора, женщина ножом ударила мужчину в грудь, от полученной травмы он скончался на месте.

Спустя восемь дней, намереваясь скрыть совершенное преступление, женщина расчленила тело умершего, упаковала в пакеты и положила в холодильник. В дальнейшем она вызвала грузовое такси и попросила водителя отвезти холодильник с частями тела в другой район Красноярска.

Отмечается, что по пути грузчики спросили ее, почему из холодильника течет кровь. Тогда женщина во всем созналась. Грузчики вызвали полицейских, злоумышленницу задержали на месте.

В отношении 39-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован подозреваемый в убийстве «ведьмы».