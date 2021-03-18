Врач рассказал о свечении ногтей у перенесших COVID-19 пациентов

Пациенты, пережившие COVID-19, принимавшие для лечения противовирусные препараты, могут столкнуться со свечением ногтей при ультрафиолетовом свете. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

«Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции», — сказал Тимаков.

Отмечается, что причины свечения ногтей пока неизвестны.

По словам Тимакова, это частое явление, но оно встречается не у всех, кто переболел COVID-19, а у тех, кто применял противовирусные препараты.

Он добавил, что со временем ногти перестают светиться, при этом светятся они как на руках, так и на ногах.