В Великобритании снизятся темпы вакцинации из-за перебоев с поставками препаратов

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в конце марта в стране из-за перебоев с поставками вакцин от COVID-19 снизятся темпы вакцинации населения. Об этом сообщает ТАСС.

«Объемы поставляемых вакцин всегда то идут вверх, то снижаются. Несмотря ни на что, мы по-прежнему привержены цели предоставить возможность вакцинироваться всем желающим в возрасте старше 50 лет к середине апреля», — сказал Хэнкок.

Так он прокомментировал письмо правительственной рабочей группы по вопросам вакцин в Национальную службу здравоохранения (NHS), в котором говорится о том, что страна с 29 марта столкнется со значительным сокращением еженедельных поставок препаратов.

Как отметили в NHS, перебои с поставками препаратов, которые уже наблюдались в конце февраля, могут отсрочить начало вакцинации жителей Великобритании младше 50 лет.

На текущий момент в Великобритании используются вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, Pfizer и BioNTech.