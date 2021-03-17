В ОНК заявили об отсутствии у Навального жалоб на условия содержания

Алексей Навальный сообщил члену Общественной наблюдательной комиссии Сергею Яжану, что не имеет жалоб на условия содержания в исправительной колонии города Покров Владимирской области, пишет сайт РАПСИ.

«Вчера я был в колонии, общался с ним лично. Хочу отметить, что жалоб у него нет, настроение хорошее», — отметил Яжан.

Член ОНК отметил, что представители его комиссии будут регулярно навещать Навального в ИК-2, чтобы держать ситуацию на контроле.

Алексея Навального этапировали из Кольчугинского СИЗО в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Навальному заменили условный срок в 2 года 8 месяцев на реальный по делу »Ив Роше».

Ранее Навальный не захотел участвовать по видеосвязи в суде по жалобе ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов). Он ответил, что не против проведения заседания без него, но в присутствии его представителя.