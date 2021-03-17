Польша вводит общенациональный локдаун из-за COVID-19

Польша вводит общенациональный локдаун из-за вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский. Его слова приводит Reuters.

Так, с субботы, 20 марта, в Польше будут закрыты театры, торговые центры и кинотеатры.

За весь период пандемии в Польше выявлено более 1,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 47 тысяч из них — с летальным исходом. По данным минздрава, за минувшие сутки в стране выявили максимальное с начала года число новых заражений – 25 052.

Ранее локдаун из-за COVID-19 продлила Португалия, изначально он был введен 15 января.

Всего в мире зарегистрировано более 120 млн случаев новой коронавирусной инфекции, скончались более 2,6 млн человек.