Еврокомиссар положительно оценил «Спутник V» и призвал производить вакцину в ЕС

Член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок, Тьерри Бретон положительно оценил российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» и призвал производить ее на территории Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление чиновника, сделанное на брифинге в Брюсселе в среду, 17 марта.

«Среди кандидатов (числится) «Спутник», «Спутник — это хорошая вакцина, потому как в России очень хорошие ученые», — сказал он.

Ранее в понедельник, 15 марта, официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил, что ЕК пока не ведет переговоры с Россией о закупке «Спутника V» для применения на территории ЕС.

При этом Венгрия стала первой европейской страной, где начали использовать российский препарат. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, именно благодаря вакцинам РФ и Китая от коронавируса в его стране удалось привить 1,4 млн человек.

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры в таких европейских странах, как Венгрия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Черногория, Республика Сербская, Белоруссия.