Израиль планирует возобновить авиасообщение с Россией через несколько недель

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что через несколько недель страна может возобновить авиасообщение с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее», — сказал Ашкенази.

Ранее стало известно, что с 16 марта Израиль возобновит авиасообщение с другими странами.

С 8 марта въезд туристов в Израиль был разрешен только супругам и родителям гражданина или резидента Израиля; профессиональным спортсменам, въезжающие на соревнования; людям, чья деятельность жизненно важна для внешней политики или национальной безопасности Израиля; иммигрантам и иностранным рабочим. Мера была введена с целью предотвращения дальнейшего распространения COVID-19.