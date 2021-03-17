Госдума приняла законы с санкциями за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Государственная дума на пленарном заседании в среду, 16 марта, приняла пакет законов с поправками в УК и КоАП, согласно которым будут ужесточены наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложной информации о роли СССР во Второй мировой войне и о ветеранах нарушителям будет грозить до 3 лет лишения свободы в колонии или штраф до 3 млн рублей.

Такие же санкции предусмотрены за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное оскорбление ветеранов.

Согласно документам, если преступление было совершено группой по предварительному сговору или с помощью СМИ и интернета, правонарушителей могут отправить в колонию сроком до 5 лет или взыскать с них штраф в размере до 5 млн рублей.

В настоящее время за такие преступления предусмотрены штрафы — до 500 тыс. рублей, а уголовного наказания за оскорбление ветеранов нет.

16 марта Госдума приняла во II чтении законопроект ужесточения наказания за оскорбление ветеранов.