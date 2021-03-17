Более 400 человек осуждены в Белоруссии по «протестным» уголовным делам

Более 400 человек осуждены в Белоруссии по уголовным делам, связанным с незаконными акциями протеста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в общей сложности в суды было направлено 468 уголовных дел против 631 лица. Они обвиняются в участии в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилии и угрозе его применения к правоохранителям, их публичном оскорблении, осквернении надписями чужого имущества, хулиганстве, надругательстве над государственной символикой.

В Белоруссии шесть месяцев подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

В начале марта стало известно, что членов Координационного совета оппозиции задержали в Минске.