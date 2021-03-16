РЕН-ТВ рассказал о подозреваемом в афере на надбавках за COVID-19 медике из «Альянса врачей»*

Главврач Кинешемской центральной районной больницы обратился в городскую прокуратуру с требованием проверить работу сотрудников станции скорой помощи, поскольку уверен, что фельдшеры самостоятельно формировали выезды к пациентам больным коронавирусом при том, что срочная помощь им явно не требовалась, сообщает во вторник РЕН-ТВ.

По утверждению телеканала, «ни о каком желании помочь людям здесь речи не идет», а якобы «все дело в том, что за выезд врача к больному COVID-19 полагается существенная доплата».

РЕН-ТВ упоминает в этой связи некоего Дмитрия Лицова, фельдшера с 12-летним стажем, а теперь и фигуранта прокурорской и ведомственной проверки.

«Началась она после того, как выяснилось, что медик по личной инициативе и в нарушение всех инструкций организует себе внеплановые выезды к пациентам. Причем конкретно к тем, у кого подтвержденный COVID. По правилам это могут делать только специальные бригады. Ведь это риск заразиться и за этот риск врачам платят надбавку — по 4 тысячи за вызов».

Лицов сломал систему, утверждает телеканал.

«Он стал сам звонить диспетчеру скорой с просьбой отправить его то к родственнику, то к знакомому, но намеренно умалчивал, что они инфицированы», — говорится в материале.

Фельдшер Лицов в городе известен своей активной гражданской позицией и борьбой за все «хорошее», против всего «плохого», отмечается в публикации.

Кроме того, он состоит в местном отделении общественной организации «Альянс врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов).