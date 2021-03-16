В Турции рассказали, когда начнут пускать туристов без теста на COVID-19

Главным условием свободного въезда туристов в Турцию является устойчивое снижение числа заболевших, заявил глава турецкого Минздрава Мехмет Нури Эрсой в интервью для BBC One.

Турецкие власти планируют вести наблюдение до 15 апреля, приоритет будет дан туристам из тех стран, где количество вакцинированных больше.

«Если мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев», — заявил Эрсой.

Ранее стало известно, что для въезда в Турцию придется заполнять электронные анкеты. При отказе заполнения формы или указании в ней вводящей в заблуждение информации, туриста могут не пустить в страну.