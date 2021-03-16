Навальный не захотел участвовать по видеосвязи в суде по жалобе ФБК*

Алексей Навальный отказался участвовать по видеосвязи в заседании военного суда по жалобе Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) на бездействие следствия после его госпитализации в Омске в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судью Андрея Толкаченко.

По его словам, Навальным был уведомлен о возможности принять участие в суде по видеосвязи из колонии. Однако он ответил, что не против проведения заседания без него, но в присутствии его представителя.

Ранее адвокат Навального обратился в Следственный комитет России (СКР) с заявлением о возбуждении уголовного дела против предполагаемых сотрудников ФСБ, которых блогер обвинил в отравлении. Однако следователи не нашли оснований для этого в связи с отсутствием признаков преступления в действиях сотрудников службы.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.