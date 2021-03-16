В России обнаружен южноафриканский штамм COVID-19

Роспотребнадзор уведомил, что в России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщает сайт ведомства.

Там уточнили, что в стране было выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту COVID-19, а два — относящихся к южноафриканскому штамму. При этом изолятов, которые относятся к бразильскому варианту коронавируса, обнаружено не было, заявили в Роспотребнадзоре.

«В 16 случаях выявлены другие мутации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мониторинг продолжается, ситуация остается на контроле ведомства.

Ранее биологи рассказали, что южноафриканские штаммы COVID-19 оказались опаснее, чем британские.