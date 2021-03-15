В Дании десятилетним детям могут разрешить менять пол

Датский этический комитет рекомендовал властям разрешить 10-12 летним детям менять пол. Об этом пишет издание Berlingske.

Отмечается, что в комитете заключили, что дети, сталкивающиеся с гендерной дистрофией, то есть чувствующие себя дискомфортно из-за пола, в таком возрасте уже осознают свою настоящую гендерную принадлежность.

Это предложение уже поддержали левые партии, в том числе правящие социал-демократы. Как пишет издание, законопроект может быть одобрен большинством в парламенте в ближайшее время. Тем не менее, несоциалистические партии критикуют решение комитета.

Ранее президент США Джо Байден пообещал самый расово и гендерно разнообразный кабмин в истории.