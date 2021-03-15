Эрдоган рассказал, когда Турция прекратит закупать иностранные вакцины
Карина Казанцева
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Турция продолжит закупать иностранные вакцины от коронавируса, пока не разработает свою собственную. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.
«К настоящему времени около 11,5 млн наших граждан привились от коронавируса», — сказал Эрдоган.
По его словам, в стране продолжат действовать ранее введенные ограничения. Президент призвал граждан быть острожными и не пренебрегать правилами безопасности.
Ранее стало известно, что комитет ВОЗ изучит безопасность AstraZeneca.
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