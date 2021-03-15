На Украине выявили новую мутацию коронавируса

В Ивано-Франковской области выявили новую мутацию коронавируса, которая схожа с британским штаммом. Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан изданию «Вести».

«Это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского», — сказал Рубан.

По его словам, самыми неприятными признаками вируса стали агрессивность, быстрая распространенность и «молодость». Глава Госпродпотребслужбы уточнил, что данные уже направлены в ВОЗ.

Ранее семь жителей Латвии заразились «угандийским» штаммом коронавируса.