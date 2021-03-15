Комитет ВОЗ изучит безопасность вакцины AstraZeneca

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин соберется во вторник, 16 марта, чтобы изучить безопасность вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.

По его словам, приостановка использования препарата является «рутинной практикой», доказывающей, «что система надзора работает и имеется эффективный контроль».

«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра», — сказал Гебрейесус.

Ранее Германия, Франция и Италия приостановили применение вакцины от AstraZeneca.

11 марта датское управление здравоохранения сообщило о том, что вакцинация препаратом AstraZeneca в стране временно прекращена. Ряд других стран Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Италия, Норвегия и Нидерланды, приостановили использование вакцины в связи с сообщениями об обнаружении редких случаев формирования тромбов и снижения количества тромбоцитов в крови среди привившихся старше 50 лет.