«Мосгаз» не нашел утечек газа в офисе «Новой газеты»

В здании редакции «Новой газеты» в Потаповском переулке не были обнаружены утечки сетевого газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Мосгаза».

Агентство пишет, что заявка о запахе газа в доме 3, стр. 1 в Потаповском переулке поступила после полудня. Была проведена проверка подвалов дома и колодцев в радиусе 50 м. Утечек газа аварийная бригада не нашла, в 13.09 мск «Мосгаз» уехал.

Ранее «Новая газета» сообщила о химической атаке на здание редакции.