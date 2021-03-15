ИКЕА сократит количество маленьких карандашей в своих магазинах

Маленьких карандашей на стойках в магазинах ИКЕА станет меньше. В российском представительстве компании сообщили «Газете.Ru», что подобные стенды останутся только в нескольких отделах, но полностью отказываться от карандашей ИКЕА не планирует.

«Карандаши, бумажные сантиметры и листок покупателя – то, без чего невозможно представить посещение магазинов ИКЕА. Многие покупатели даже узнают нас по маленьким карандашам. Тем не менее, мы приняли решение оптимизировать количество стоек с карандашами, сантиметрами и листками покупателя и теперь оставляем их только в наиболее востребованных отделах магазинов ИКЕА. Это связано с нашим стремлением дать возможность покупателям сделать выбор в пользу осознанного потребления», – рассказали в пресс-службе ИКЕА.

Пользователи Сети обратили внимание, что с появлением QR-кодов многие покупатели перестали использовать маленькие карандаши по назначению. А ранее ИКЕА отказалась от бумажного каталога. Он издавался с 1951 года, а в 2000 появилась его онлайн-версия. Последний бумажный каталог выйдет в октябре 2021 года.