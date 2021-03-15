Reuters: ЕС рассматривает возможность начать переговоры по закупке «Спутника V»

Евросоюз планирует начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Официальный представитель ЕС, ведущий переговоры с производителями вакцин, заявил, что правительства европейских стран рассматривают возможность начала диалога с разработчиками вакцины «Спутник V». Для процесса потребуются запросы от четырех стран.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».