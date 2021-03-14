Болгария открывает туристический сезон 1 мая

Летний туристический сезон в Болгарии начнется 1 мая, об этом сообщила вице-премьер и министр туризма Марияна Николова в своем Facebook.

«С органами здравоохранения разработаны и согласованы требования ко въезду туристов в страну», — пишет Николова.

Власти Болгарии готовы создать для иностранных туристов «зелёный коридор» — те, кто переболел коронавирусом, прошёл вакцинацию или имеет отрицательный тест на COVID-19, смогут пересечь границу и посетить курорты.

В Греции объявили, что курорты смогут принять туристов после 14 мая, а в Испанию можно будет въехать при наличии вакцинного паспорта начиная с 19 мая.