Тело девочки со следами укусов собаки нашли на западе Москвы
Антон Демидов
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На улице Барклая в Москве в воскресенье, 14 марта, было найдено тело несовершеннолетней девочки с укусами собаки, передает пресс-служба столичной прокуратуры.
По ее информации, 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, ночью подростки находились в квартире без взрослых. Там также были две собаки бойцовской породы «американский стаффордширский терьер».
«На теле девочки обнаружены телесные повреждения от укуса собаки», — указано в сообщении.
Отмечается, что прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
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