В Казахстане приступили к расшифровке черного ящика разбившегося Ан-26

Специалисты начали расшифровку черного ящика военно-транспортного самолета Ан-26, который разбился в районе аэропорта Алма-Аты, передает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Как сообщается, в данный момент члены комиссии находятся на месте крушения. Бортовой самописец уже был извлечен. В настоящее время проводятся работы по расшифровке данных, заявили в пресс-службе.

Там добавили, что в ближайшее время планируют обнародовать результаты.

Ранее сообщалось, что двоих выживших в авиакатастрофе прооперировали, они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

13 марта в районе аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26. На борту находились шесть человек, четыре из них погибли, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить причины крушения самолета.