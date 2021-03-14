13 фирм создали альянс, чтобы ускорить производство вакцины BioNTech/Pfizer

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech создала альянс из 13 фирм, чтобы ускорить производство вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что переговоры шли несколько месяцев. В альянс вошли также некоторые конкуренты Pfizer: например, швейцарская Novartis, германская Merck и французская Sanofi.

«BioNTech уверен, что альянс позволит ему и Pfizer достичь цели – произвести два миллиона доз вакцины в 2021 году», — пишет издание.

Предполагается, что новые партнеры будут участвовать во всех этапах производства препарата. Альянс будет выпускать около половины от действующего вещества в препарате для глобальных поставок, на него придется около 20% доз вакцины.

Ранее сообщалось, что BioNTech и Pfizer планируют произвести до трех млрд доз вакцины от COVID-19.