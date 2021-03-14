Названы имена погибших в авиакатастрофе с Ан-26 в Казахстане

Названы имена погибших при крушении самолета Ан-26 в районе аэропорта в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана, которому принадлежал самолет.

В авиакатастрофе разбились штурман авиационного отдела Габит Барлыкбаев 1984 года рождения, бортовой техник летной группы авиационного отдела Досжан Баймуратов 1985 года рождения, штурман экипажа летной группы авиационного отдела Мухтар Сагимбаев 1994 года рождения и старший бортовой механик летной группы авиационного отдела Евгений Васильков 1985 года рождения.

Отмечается, что экипаж военно-транспортного самолета был опытным и профессионально подготовленным.

В КНБ выразили соболезнования семьям, родным и близким погибших военнослужащих Авиационной службы КНБ

13 марта в районе аэропорта Алма-Аты упал самолет Ан-26. На борту находились шесть человек, четыре из них погибли, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить причины крушения самолета.

Ранее сообщалось, что двоих выживших при крушении самолета прооперировали, они находятся в стабильно тяжелом состоянии.