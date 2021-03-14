Замглавы Еврокомиссии назвал стратегию вакцинации в ЕС ошибочной

Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что стратегия ЕС по вакцинации от коронавируса содержала ошибки. Об этом пишет газета Tagesspiegel AM Sonntag.

По его словам, ошибки были допущены при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами. При этом Тиммерманс призвал не торопиться и подводить итоги, когда пандемия закончится. Со стороны «можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно», отметил он.

В то же время замглавы Еврокомиссии назвал совместный заказ вакцин правильным шагом. Однако такое соглашение было выгодно богатым странам, таким как Германия, считает Тиммерманс.

Ранее Еврокомиссия заявила о необходимости распределения доз вакцин против коронавируса COVID-19 исходя из численности населения стран.